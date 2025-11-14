Blackwater Holylight

Unter anderem Dream Theater, Ghost und Sleep Token dürfen berechtigtes Interesse am Gewinn eines Grammy Awards anmelden.

Die US-amerikanische Recording Academy hat die Nominierungen für die Grammy Awards bekanntgegeben. Während in den Hauptkategorien ausschließlich Pop-Musiker ins Rennen gehen, dürfen sich auch fünf härtere Bands über eine Aufstellung im Feld "Best Metal Performance" freuen. So treten hier Dream Theater, Ghost, Sleep Token, Spiritbox und Turnstile gegeneinander an. In den Rock-Kategorien tauchen zudem Linkin Park, Deftones und Nine Inch Nails auf. Insgesamt werden bei den Grammy Awards Preise in 95 Kategorien vergeben. Die Verleihung geht am 1. Februar 2026 zum mittlerweile 68. Mal über die Bühne — und zwar in der Crypto.com Arena in Los Angeles. Paramount+ überträgt die…