Culture Wars

Das Warten auf neue Musik von Armored Saint hat ein Ende. Das neue Album soll in Kürze erscheinen; einen Song gibt es schon jetzt zu hören.

Seit PUNCHING THE SKY (2020) blieben Armored Saint ihren Fans neues Material schuldig. In den letzten drei Jahren erklärte Frontmann John Bush wiederholt, dass die Band an neuen Songs arbeite, betonte jedoch auch, dass das Tour-Leben ein schnelleres Vorankommen nicht möglich mache. Nun ist das Werk vollbracht. Immer anders Der neunte Langspieler der Kalifornier trägt den Titel EMOTION FACTORY RESET und wird am 22. Mai via Metal Blade Records veröffentlicht. „Jedes Armored Saint-Album ist für mich wie eine neue Haut für die Band, ein neues Kapitel. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals wiederholt haben. Jedes Album war ziemlich anders…