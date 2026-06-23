Seit John 5 2023 bei Mötley Crüe eingestiegen ist, hat er mit seinem ehemaligen Chef und Band-Kollegen Rob Zombie keinen Kontakt mehr.

2022 entschied sich Gitarrist John 5 dazu, Rob Zombie zu verlassen und im folgenden Jahr bei Mötley Crüe einzusteigen, nachdem Mick Mars die Band verlassen musste. Zuvor hatte er 17 Jahre lang an der Seite des Horror-Rockers gespielt. Nun haben die beiden schon seit vier Jahren keinen Kontakt mehr. "Das Leben ist kurz ..." Im Interview mit Thinking About Guitar darauf angesprochen, sagt der Musiker: "Das Leben ist kurz und ich möchte so viel wie nur irgendwie möglich erleben. Ich will Dinge sehen und erleben. Ich hungere danach, etwas zu tun. Ich bin nicht müde und möchte mich nicht irgendwo…