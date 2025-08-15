Gojira werkeln weiter eifrig an ihrem achten Studioalbum. Laut Drummer Mario Duplantier soll es darauf wieder härter zu Sache gehen.

Gojira haben derzeit zweifelsohne einen ausgemachten Lauf. Im Rahmen dieser Erfolgswelle traten die französischen Metaller bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele vergangenes Jahr in Paris auf und staubten für den zugehörigen Song ‘Mea Culpa (Ah! Ça ira!)’ zusammen mit Opernsängerin Marina Viotti einen Grammy-Award ab. Da ihr jüngstes Studiowerk FORTITUDE schon 2021 auf die Märkte dieser Welt kam, ist es langsam, aber sicher Zeit, dass sich das Quartett an neue Musik macht. Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner Und genau darüber sprach Schlagzeuger Mario Duplantier jüngst mit der französischen Zeitung Le Parisien. "Es ist fast fertiggestellt", macht der Gojira-Trommler den Fans Hoffnung.…