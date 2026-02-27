Bevor sich Sepultura auflösen, will die Band neue Musik veröffentlichen. Laut Gitarrist Andreas Kisser ist bereits eine EP in Arbeit.

Die brasilianischen Thrash Metal-Legenden Sepultura geben derzeit ihre letzten Konzerte. Verabschieden will sich die Band allerdings nicht ohne ein letztes musikalisches Lebenszeichen. Und laut Gitarrist Andreas Kisser ist bereits eine entsprechende Veröffentlichung in Arbeit, die 2026 erscheinen soll. Sepultura arbeiten an einer EP Das Ende von Sepultura steht bereits fest. Derzeit befindet sich die Band auf ihrer Abschiedstournee "Celebrating Life Through Death". Ihre vermutlich letztes Konzert in Europa werden die Brasilianer am 9. August in Dublin mit Support von Biohazard, Malevolence, Sacred Reich und Crypta spielen. Doch bis zur endgültigen Auflösungen haben Andreas Kisser und Co. noch Pläne. „Wir haben…