Espuma

Bruce Dickinson pflegt seine Stimme nicht besonders
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson ergreift laut eigener Aussage keine besonderen Maßnahmen, um seine ikonische Stimme zu schützen.
In einem neuen Interview mit dem AMFM-Magazin zu seinem Soloprojekt, wurde Bruce Dickinson gefragt, wie er seine Stimme aufrechterhält und pflegt, woraufhin er überraschend entgegnet, dass er nichts besonderes tue, um seine Stimme zu wahren. Der Sänger erklärt: "Ich tue dafür nichts besonderes, außer das, was zum gesunden Menschenverstand gehört. Nicht am Tag vor einem Konzert auf ein Fußballspiel gehen und sich dumm und dämlich schreien, und danach erwarten, noch singen zu können. Man muss schon ein bisschen wie ein Mönch leben, weil Stimmen Schlaf und Ruhe brauchen. Sie mögen das. Sei nett zu deiner Stimme." Gepflegter Körper, gepflegte Stimme Obwohl…
