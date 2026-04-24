Faster Pussycat

Kelly Osbourne und Slipknot-Rocker Sid Wilson sind kein Paar mehr und haben ihre Verlobung für nichtig erklärt.

Kelly Osbourne musste zuletzt sich zuletzt unverschämte Bodyshaming-Kommentare anhören, dabei hat die Tochter von Ozzy Osbourne ganz andere Sorgen. Denn, wie die Boulevard-Portale TMZ and Daily Mail berichten, liegt ihre Beziehung zu Slipknot-DJ Sid Wilson in Trümmern. Dabei hatten sich die beiden maximal feierlich beim Abschiedskonzert von Black Sabbath und des "Prinzen der Dunkelheit" am 7. Juli 2025 verlobt (sieh Video unten). Schwelende Probleme Lediglich acht Monate, nachdem Wilson um die Hand von Kelly Osbourne angehalten hatte, hat das Paar nun seine Verlobung aufgelöst. Zusammen haben die beiden einen drei Jahre alten Sohn (Sidney). Zu dem Schlussstrich unter der Partnerschaft zitiert die…