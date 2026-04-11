Entgegen einer kürzlich erfolgten Aussage von Trent Reznor könnten Nine Inch Nails doch noch einmal Konzerte spielen.

Vor einigen Wochen erschreckte Trent Reznor die Fans von Nine Inch Nails, als er während eines Konzerts in Tulsa, Oklahoma zwischen zwei Songs sagte: "Ich weiß nicht, ob wir hiernach weiterhin auf Tour gehen werden." Dieser Kommentar wurde dem Chef der Industrial-Metaller so ausgelegt, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Band überhaupt nicht mehr Konzerte spielt. Das war jedoch eine falsche Deutung, wie der 60-Jährige nun klargestellt hat. Berechtigte Hoffnungen So meldete sich Reznor bei der finalen Liveshow der Nordamerikatournee von Nine Inch Nails im kalifornischen Sacramento zu Wort und rückte seine vorherige Aussage ins rechte Licht: "Wie manche von euch wissen…