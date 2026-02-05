Kreator wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Alter Bridge, Annisokay und Bullet auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Januarausgabe: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD Das Album des Monats Januar 2026 stellen Kreator. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,33 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.