Die Hardcore-Legenden Agnostic Front veröffentlichen noch dieses Jahr ein neues Album. Die erste Single ist bereits erschienen.

Sechs Jahre nach GET LOUD! kündigen Agnostic Front ein neues Studioalbum an. ECHOES IN ETERNITY soll am 7. November via Reigning Phoenix Music erscheinen. Mit ‘Way Of War’ gibt es auch schon eine erste Single-Auskopplung. Die Platte ließ so lange auf sich warten, da Frontmann Roger Miret 2021 die Diagnose Krebs erhielt. Infolgedessen musste er sich zwei Operationen und einer ganzen Reihe von Behandlungen unterziehen. Inzwischen sind keinerlei Anzeichen auf Krebs festzustellen und der Sänger gilt als geheilt. Echos in der Ewigkeit Nach ihrem fulminanten Auftritt beim diesjährigen Summer Breeze gibt es nun also neues Material. Über die Single ‘Way…