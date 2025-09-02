Dieses Projekt hat viel Potenzial: Bill Kelliher (Mastodon), John Garcia (Ex-Kyuss) und Rich Mullins (Ex-Karma To Burn) haben was am Köcheln.

Wenn die Welt etwas braucht, dann ist es eine weitere Supergroup! Das dürften zumindest Liebhaber von Kyuss und Mastodon in diesem Fall unterschreiben. Denn John Garcia, der ehemalige Sänger der Stoner-Ikonen, und Sludge-Progger Bill Kelliher haben ein gemeinsames Projekt am Start. Unter anderem darüber plauderte der Wüsten-Rock-Frontmann in einem kürzlich erfolgten Interview bei Loudwire. Eine Frage des Timings Ausgangspunkt der Mastodon-Kyuss-Kollaboration sind laut Garcia Karma To Burn, welche sich 2021 nach dem Tod von Gitarrist Will Mecum aufgelöst haben. "Als ich zum ersten Mal auf sie aufmerksam wurde, haben sie damals in den frühen Neunziger Jahren für Kyuss eröffnet", erinnert…