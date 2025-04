Auch nach vier Jahrzehnten ist Geoff Tate nicht zu stoppen. Nun arbeitet er am dritten Teil der OPERATION: MINDCRIME-Saga und teilt seine kreative Routine.

Ex-Queensrÿche-Sänger Geoff Tate ist in dem Jahrzehnt, seitdem sich sein Weg von dem seiner damaligen Band-Kollegen trennte, fleißig geblieben. Nach einem zweijährigen Rechtsstreit rund um den Namen Queensrÿche fanden alle Beteiligten eine Lösung. Tate durfte sich zwei Jahre lang als originaler Frontmann von Queensrÿche bezeichnen, 2016 ist ihm dieser Titel entzogen worden. Dass er trotzdem über die Weltbühnen fegt und Material seiner früheren Band zum Besten gibt, liegt daran, dass er zusätzlich die Rechte an dem allgemein geliebten Konzeptalbum OPERATION: MINDCRIME (1988) und dessen umstrittenem Nachfolger OPERATION: MINDCRIME II (2006) bekommen hat. Vor Kurzem kündigte Tate an, die Geschichte rund…