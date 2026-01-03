Philippa Kinsky

Der Künstler Jan Meininghaus versteigert zwei originale Zeichnungen, die er einst für Bolt Thrower anfertigte. Die Erlöse gehen an PETA.

Jan Meininghaus gehört zu den meistgefragten grafischen Künstlern im Rock- und Metal-Bereich. Zu seinem Portfolio gehören Alben von Kreator, Sick Of It All und Overkill. Auch war Meininghaus seinerzeit für die künstlerische Gestaltung der Bolt Thrower-Alben HONOUR – VALOUR – PRIDE (2001) sowie die letzte Platte THOSE ONCE LOYAL (2005) verantwortlich. Im September 2016, ein Jahr nach dem Tod ihres langjährigen Schlagzeugers Martin Kearns, gab die Band offiziell ihre Auflösung bekannt. Death Metal für Tierleben Bolt Thrower waren prägend für den Death Metal und sind längst Legenden. Auch wenn keine neue Musik der britischen Formation kommt, gibt es doch Neuigkeiten.…