Auf ihrem 13. Trauerspiel NIGHTMARES AS EXTENSIONS OF THE WAKING STATE präsentieren sich die Schweden Katatonia introvertierter als je zuvor.

Das komplette Interview mit Katatonia findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Der Vogel ist aus dem Käfig entflohen, die Seele entweicht aus dem erhabenen Wesen, Albträume vermischen sich mit der Realität. Bei Katatonia können sensible Gemüter derzeit allerlei Symbolik (über-)interpretieren. Logo, Artwork und Titel des neuen Albums scheinen einiges über die aktuelle Gemütslage der Formation zu verraten, doch diese will sich nichts anmerken lassen und schreitet betont munter voran. Beginnen wir von vorn: Im März gaben Katatonias Gründungsväter – Sänger Jonas…