Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Artist

The Sick Man Of Europe

teilen
mailen
teilen
teilen
mailen
teilen
Bad Wolves formieren sich laut ehemaligem Sänger neu
Tommy Vext bei einer Bad Wolves-Show in Las Vegas am 1. November 2019
Bad Wolves versuchen einen Neustart mit neuem Line-up, nachdem im April Gitarrist Doc Coyle und Bassist Kyle Konkiel die Band verlassen hatten.
Der ehemalige und umstrittene Bad Wolves-Sänger Tommy Vext, der die Band 2021 aus offiziell unbekannten Gründen verlassen musste, hat sich auf Social Media gemeldet. Er bestätigt, dass das offenbar einzig verbliebene Bad Wolves-Mitglied John Boecklin einen neuen Versuch startet, wie Lambgoat meldet. Alle guten Dinge sind drei? Er antwortet in einem Instagram-Kommentar auf die Frage, wie seine Beziehung mit der Band momentan ist: "John und ich waren im März gemeinsam essen und haben uns versöhnt. Mit Chris (Cain, Gitarrist - Anm. d. R.) bin ich seit Jahren eng befreundet, und wir schreiben auch gemeinsam neue Musik." Doch nicht alles ist so…
Weiterlesen
Zur Startseite