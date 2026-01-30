Auch 2025 musste sich die Rock- und Metal-Welt von einigen ihrer Helden für immer verabschieden. Wir erinnern an die Toten 2025!

Januar Mit Manfred Schütz ist der Gründer des Musikvertriebs und Labels SPV sowie der Plattenfirma MIG Music am 3. Januar aus dem Leben geschieden. Wie das Team von MIG Music mitteilt, litt der Geschäftsmann schon seit längerer Zeit an einer schweren Krankheit. Er wurde 74 Jahre alt. Unleashed-Gründungsmitglied und Gitarrist Fredrik Lindgren ist am 5. Januar im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Einer der Wegbereiter des Heavy Metal in Skandinavien ist gestorben. Am am 07.01. wurde bekanntgegeben, dass Ragne Wahlquist nicht mehr lebt. Seine Band Heavy Load gilt als erste schwedische Metal-Formation und erste Viking Metal-Band überhaupt. Der Musiker…