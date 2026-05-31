Der kanadische Prog-Tausendsassa Devin Townsend schwingt sich diesen Herbst zu "The Metamorphosis Solo Tour" auf.

Devin Townsend feiert am exakt heutigen Tag seinen 54. Geburtstag. Und das schönste Geschenk macht sich die Prog-Ikone selbst, wie er in den Sozialen Medien vermeldet: "Herzlichen Glückwunsch an mich! In Anbetracht dessen: Warum nicht gleich mit etwas wirklich Unerwartetem beginnen? So kündige ich ‚The Metamorphosis Solo Tour’ an!" In diesem Zug verschlägt es den Metaller für drei Shows nach Deutschland. Ein-Mann-Orchester Während sein neues Album THE MOTH am 29. Mai über Inside Out Music/Century Media erscheint, dreht Devin Townsend im September dann seine Verstärker in Hamburg, München und Köln auf. Der Ticketvorverkauf startet am 8. Mai um 11 Uhr. "Nachdem…