Unicorn Partisans

Vor exakt 40 Jahren erschien das zehnte AC/DC-Album. Anlässlich dessen begeben wir uns heute auf eine Zeitreise.

Das zehnte Studioalbum ist ein Jubiläum für sich. Im Fall von FLY ON THE WALL kann man jedoch nicht behaupten, dass dieses gebührend von AC/DC gefeiert wurde. Eines bleibt das Werk jedoch auf jeden Fall: ein Zeugnis seiner Zeit. Heute jährt sich die Veröffentlichung zum 40. Mal. Anlässlich dieses doppelten Jubiläums reisen wir zurück in die Achtziger. Zerreißende Kritiken für AC/DC Um FLY ON THE WALL vollständig einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf den Vorgänger FLICK OF THE SWITCH (1983). Dieses Album war das erste, das von AC/DC selbst produziert wurde, damals noch als Gruppenprojekt der gesamten Band.…