Warp Chamber

Seit 2013 gab es keine neue Musik mehr von Soil – abgesehen von einem Cover-Album. Das soll sich bald ändern, wie Bassist Tim King berichtet.

WHOLE (2013) war das letzte Album, dessen Songs aus der Feder der Alternative-Metaller Soil stammten. PLAY IT FORWARD, das 2022 erschien, enthielt ausschließlich gecoverte Nummern. Die Zeit für neue Musik ist also reif – findet auch Bassist und Gründungsmitglied Tim King. Wie am Schnürchen Im Interview mit Super Cool Radio wurde King gefragt, wie weit er und seine Kollegen mit der Arbeit am neuen Material sind. Ihm zufolge habe sich die Band 2025 „fast das ganze Jahr Zeit genommen, um neue Musik zu schreiben. Wir waren im Studio und haben neue Songs aufgenommen. Das ist fast alles abgeschlossen. Wir werden…