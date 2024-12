Atrocity-Gitarrist Florian Ewert berichtet über den Mexiko-Trip der deutschen Death-Metaller.

Ankunft

„Am 14.11. stiegen wir in Stuttgart ins Flugzeug, um zwei Tage später zusammen mit Tausenden mexikanischen Metal-Fans im Velódromo Olímpico Stadion okkulten Death Metal zu zelebrieren. Unser mexikanisches Abenteuer begann mit einer über zwanzigstündigen Flugreise nach Mexiko City inklusive Zwischenstopp in Istanbul. Atrocity haben eine lange Vergangenheit in Mexiko, für mich war es meine erste Reise dorthin!

In Mexico City bei schönstem Wetter angekommen, ging’s direkt ins Airport Hotel. Dort wurden uns bereits die ersten mexikanischen kulinarischen Finessen am Büffet offeriert, und ein Kellner erklärte uns den korrekten Umgang mit dem scharfen, traditionellen Essen.

Nachdem wir im Hotel bereits ein paar befreundete Musiker und Bands wie Benediction, Tiamat, Hate oder Pestilence begrüßt hatten, stand uns die erste Jetlag-geplagte Nacht bevor. Das Mexico Metalfest hatte ein tolles Line-up, und unser Slot am Samstag um 22 Uhr auf der Mainstage war perfekt!

Vorbereitung

Am nächsten Tag trafen wir uns mit unserem Videoteam, das uns begleiten sollte, und wir lernten auch unsere beiden Vampirtänzerinnen Sam und Karla kennen, die bei uns auf der Bühne mit dabei waren. Immer wieder forderten uns freundliche Fans vor dem Hotel auf, Fotos zu machen und Autogramme zu geben. Wir haben hier wirklich gespürt, welches Gewicht Musik für die Menschen hat.

Nach dem Lobbycall shuttelte man uns zum Festival, das auf einem großen Areal mit geschichtsträchtiger olympischer Vergangenheit stattgefunden hat. Es gab ein paar technische Probleme bei den Shows, und auch bei unserem Change Over ein paar technische Ungereimtheiten.

Die Show

Als wir endlich loslegen konnten, brachen alle Dämme und die Energie des Publikums war unglaublich! Die mexikanischen Fans feierten die Show ab und starteten gleich mehere Moshpits an der einstigen Olympischen Wettkampfstätte! Ob Klassiker vom HALLUCINATIONS- oder TODESSEHNSUCHT-Album, oder die Death Metal-Granaten der Okkult-Trilogie – dem Publikum stand der Sinn nach harter Kost, und die Sprechchöre „Olé, Olé, Olé , Olé, Olé – Atrocity…“ hallten durch die Arena! Gänsehaut pur! Beim Song ‘Shadowtaker’ gingen erst die Lichter und dann die PA aus, was die Fans nicht davon abhielt, zum nackten Sound des Bühnen-Sounds weiter auszurasten. Unfassbar! Nach der Show trafen wir noch viele Fans, Promoter und Crewleute, die uns allesamt mit funkelnden Augen zu einem tollen Auftritt gratuliert haben.

Ausklang

Vor unserer Abreise statteten wir noch den Pyramiden von Teotihuacán einen Besuch ab. Dort erkannten uns einige Fans, die uns ansprachen. Erneut warteten viele freundliche Gesichter darauf, mit uns zu posieren und Fotos zu machen. Das ging fast eine Stunde lang, zum Teil mit Kind und Kegel – unglaubliche Geschichte. Neben den Pyramiden war es uns auch möglich, etwas mehr von Mexiko sehen. Abseits des Hotels und der Touristenstationen konnten wir in den Nebenstraßen die kleinen Läden und Restaurants erleben, die das echte Feuer Mexikos bedeuten. Geplättet von all den Eindrücken verging der lange Rückflug wie im Nu, und Stuttgart empfling uns mit feinstem Regenwetter. Da will man doch glatt wieder in den Flieger. MEXIKO, WIR KOMMEN WIEDER!“ Florian Ewert / Atrocity

—

