So kann die Woche starten — mit einer Tourneeankündigung von AC/DC! Brian Johnson und Co. drehen 2025 noch eine Runde durch Europa.

Zuletzt drehten bereits wieder Gerüchte die Runde, dass es AC/DC nach der Ankündigung der letztjährigen Konzertreise durch Nordamerika ebenfalls wieder in Europa wissen wollen. Nun machen es Angus Young und Co. offiziell: Die Aussie-Rocker laden 2025 tatsächlich noch einmal zu Stadion-Shows in der Alten Welt. Auf ein Neues! Auf dem Plan der Open Air-Tournee stehen dabei auch drei Gastspiele in Deutschland. So können sich die hiesigen AC/DC-Fans schon einmal den 30. Juni und das Berliner Olympiastadion vormerken. Außerdem gibt sich das Quintett am 8. Juli im Düsseldorfer Open Air Park die Live-Ehre. Des Weiteren dringen AC/DC auch in den Südwesten…