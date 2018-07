Deafheaven veröffentlichen ihr Album vorab

Foto: Anti-Records, Pressefoto. All rights reserved.

Als Band kann man es sicher kaum abwarten, das fertige Album endlich auf die Hörerschaft loszulassen. Auf das nervöse Nägelknabbern verzichten Deafheaven daher und stellen ihre vierte Studioplatte ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE bereits vorab zur Verfügung, sodass man sich das komplette Werk >>hier<< anhören kann. Veröffentlichungstermin ist offiziell der 13. Juli.

Romantische Motivik

Für ihre vierte Studioplatte arbeiteten Deafheaven erneut mit Produzent Jack Shirley zusammen. Der Titel ist dabei an die britische Novelle ‘The End Of The Affair’ von Graham Greenes angelehnt.

Diese erschien 1951 und spielt während und nach dem zweiten Weltkrieg. Das Motiv der dunstig sehnsüchtigen Romantik zieht sich durch das ganze Album hindurch.