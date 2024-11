Ginge es nach Nightwish-Sängerin Floor Jansen, könnte es schon bald zu einer Zusammenarbeit mit Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale kommen.

In einem Interview mit ‘The Charismatic Voice’ sprach Nightwish-Sängerin Floor Jansen über ihren Wunsch, mit der Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale zusammenzuarbeiten. Nightwish: Floor Jansen bewundert Lzzy Hale „Ich würde gerne mit Lzzy Hale zusammenarbeiten. Wir haben uns einmal auf einem Festival in Großbritannien getroffen. Und da war ich ein bisschen nervös, denn seit ich das erste Mal ‘I Miss The Misery’ (THE STRANGE CASE OF..., 2012 – Anm.d.A.) gehört habe, war ich von ihr begeistert“, so Jansen. Bereits 2023 erklärte Jansen im britischen METAL HAMMER ihre Bewunderung für Floor Jansen und nannte IN THE STRANGE CASE OF... als eines der zehn…