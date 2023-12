Die besten Doom-/Stoner-/Sludge-Alben 2023

Ein weiteres Metal-Jahr ist ins Land gezogen. Wir lassen die vergangenen zwölf Monate Revue passieren und zeigen euch die Gewinner und Verlierer 2023.

Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2024 ab dem 15.12.2023 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Jahresrockblick Alle Jahre wieder steckt die METAL HAMMER-Redaktion ihre Köpfe zusammen, brütet über Listen und wälzt die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate. Welches Werk hat uns alle abgeholt, welche Bands konnten sich an der Spitze unserer Playlists festsetzen? Welche Konzerte haben uns bewegt und begeistert, welche Tiefpunkte mussten wir beklagen? Eine Antwort auf all das gibt der große Jahresrockblick, der zum Schmökern in persönlichen wie allgemeinen Bestenlisten einlädt. Zudem könnt ihr natürlich wie gewohnt…