Video

Subway To Sally: Spurensuche in Potsdam

auch interessant

Das komplette Interview mit Subway To Sally findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Empfehlung der Redaktion Subway To Sally: Eigenkraft und Fremdeinwirkung Folk Metal Die deutschen Folk-/Mittelalter-Metaller Subway To Sally sind keineswegs in der Vergangenheit verhaftet. Im März kommt ihr 14. Album HIMMELFAHRT. Im Rahmen der Spurensuche an den Ursprüngen der Band besuchten wir das Kulturhaus Lindenpark, das eng mit der Geschichte von Subway To Sally verbunden ist. Heute genießt die Gruppe überregionale Bekanntheit, wird vor Ort freundlich gegrüßt und darf auch ohne Anmeldung passieren. Beim Erklimmen der Bühne erinnert sich Ingo Hampf an seine auf ebendiesen Brettern absolvierte Einstufung, um als DDR-Musiker eine Spielerlaubnis zu erhalten. Er selbst war in jungen Jahren (wie Bassist Silvio „Sugar Ray“ Runge und Urschlagzeuger Guido Schade) Teil der Band Katzengold, während die Schulfreunde Bodenski und Simon Levko bei Zweieck spielten. Wenig später entstand Subway To Sallys Vorgängergruppe Bodenski Beat und führte beide Lager zusammen.

Aber lassen wir die beiden selbst aus dem Nähkästchen plaudern:

Alte Heimat

Dies ist allerdings nicht die einzige Verbindung zwischen Band und Spielstätte. Subway To Sally gastierten viele Jahre lang mit ihrem traditionellen Jahresabschlusskonzert regelmäßig im Lindenpark. 2020 kehrten Subway To Sally noch einmal in ihre alte Heimat zurück, um zusammen mit diversen Gästen ein Lockdown-Konzert zu veranstalten. Dessen Mitschnitt wurde unter dem Titel EISHEILIGE NACHT – BACK TO LINDENPARK veröffentlicht.

Empfehlung der Redaktion Jetzt bestellen! Subway To Sally: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 04/2023 Mittelalter-Rock Jetzt die KÖNIG DER ASCHE-CD sichern: Dieses weltexklusive Subway To Sally-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 04/2023. So schließt sich der Kreis. Bodenski bezeichnet das altehrwürdige Kulturhaus als „Wohnzimmer“ seiner Band, und stellt zusammenfassend fest: „Hier trieft die Erinnerung aus allen Ritzen!“

Weitere ausführliche Hintergründe zu HIMMELFAHRT sowie die weltexklusive Subway To Sally-Beilage-CD KÖNIG DER ASCHE findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2023.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.