Die besten Doom-/Stoner-/Sludge-Alben 2025

von

  • 01-Paradise-Lost
    1 von 10
    1. Paradise Lost ASCENSION
  • 02-mantar-03
    2 von 10
    2. Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION
  • 03-Castle-Rat
    3 von 10
    3. Castle Rat THE BESTIARY
  • 04-messa-05
    4 von 10
    4. Messa THE SPIN
  • 05-pentagram
    5 von 10
    5. Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE
  • 06-avatarium
    6 von 10
    6. Avatarium BETWEEN YOU, GOD, THE DEVIL AND THE DEAD
  • 07-nailed-to-obscurity
    7 von 10
    7. Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID
  • 08-masters
    8 von 10
    8. Masters Of Reality THE ARCHER
  • 09-lord-vigo
    9 von 10
    9. Lord Vigo WALK THE SHADOW
  • 10-melvins
    10 von 10
    10. Melvins THUNDERBALL
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

