Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die besten Thrash-Alben 2025

von

Die besten Thrash-Alben 2025

  • 01-testament-10
    1 von 10
    1. Testament PARA BELLUM
  • 02-sodom
    2 von 10
    2. Sodom THE ARSONIST
  • 03-coroner
    3 von 10
    3. Coroner DISSONANCE THEORY
  • 04-destruction
    4 von 10
    4. Destruction BIRTH OF MALICE
  • 05-haunted
    5 von 10
    5. The Haunted SONGS OF LAST RESORT
  • 06-machine
    6 von 10
    6. Machine Head UNATØNED
  • 07-soulfly
    7 von 10
    7. Soulfly CHAMA
  • 08-warbringer
    8 von 10
    8. Warbringer WRATH AND RUIN
  • 09-alien-weaponry
    9 von 10
    9. Alien Weaponry TE RĀ
  • 10-midnight
    10 von 10
    10. Midnight STEEL, RUST AND DISGUST
Previous Image Next Image
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
teilen
mailen
teilen

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Jahresbeste Jahresrockblick Spotify Top Ten Toplisten
De Mortem Et Diabolum 2025
DeMortem-2025-quer
2025 findet die elfte Ausgabe des De Mortem Et Diabolum Festivals statt. Im ORWOhaus in Berlin werden über zwei Tage hinweg 17 Bands auftreten.
Dieses Jahr findet das De Mortem Et Diabolum zum elften Mal statt. Datum 5. & 6. Dezember 2025 Veranstaltungsort Berlin, ORWOhaus Adresse: Frank-Zappa-Str. 19 12681 Berlin Preise & Tickets Tages- (54,90 Euro) und Zweitages-Tickets (99,- Euro) könnt ihr hier bestellen. Bands Abduction Arsgoatia Austere Dymna Lotva Ellende Merrimack Nail By Nail Necronautical Nyrst Omegaeternum The Omega Swarm Sunken Thy Light Tsjuder Ultima Necat Vorga Wode Running Order — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch…
Weiterlesen
Zur Startseite