Die Metal-Alben der Woche vom 21.06. mit Alcest, Sarke, Kittie u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 03.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Brume, Wheel und Nokturnal.

Feuerschwanz Zehn der der zwölf Songs stammen ursprünglich deutschsprachig von den letzten Alben der fränkischen Folk-Metaller. Die Neuaufnahmen freuen internationale Fans ebenso wie all jene, die sich bislang an den muttersprach­lichen Texten gestört haben. (Hier weiterlesen) P.O.D. Wer auch nur noch ein Gramm Begeisterung für den Mix aus Rock, Rap, Funk, Alternative und New Metal in sich spürt, wird auf diese Scheibe voll abgehen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe. *** Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Bestell dir jetzt und nur für…