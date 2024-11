Die Metal-Videos der Woche vom 01.11.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Sodom, Body Count, Dream Theater sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Ad Infinitum ‘Follow Me Down’ As I Lay Dying ‘Whitewashed Tomb’ Aviana ‘Delirium’ Body Count ‘Comfortably Numb’ (feat. David Gilmour) Cytotoxin ‘Hope Terminator’ Distant ‘Tortorous Symphony’ (feat. Matthew K. Heafy) Dominum ‘The Dead Don’t Die’ (feat. Feuerschwanz) Dream Theater ‘Night Terror’ Eleine ‘Never Forget’ Fever 333 ‘Pin Drop’ Frost* ‘Idiot Box’ In Extremo ‘Unser Lied’ (feat. Björn Both (Santiano)) Linkin Park ‘Heavy Is The Crown’ (live) Massacre ‘Death May Die’ Night Laser ‘Travelers In Time’ Pop Evil ‘What Remains’ Sodom ‘Wachturm’ (2024 Remaster) Stranger Vision Nothing Really Matters (feat. James LaBrie) Tayne ‘In This…