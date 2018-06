Galerie: Judas Priest + Megadeth in Freiburg am 19.06.2018

Nach seinem Ausstieg bei In Flames kehrte Bassist Peter Iwers kurze Zeit später mit einer neuen Band zurück. Nun trennt er sich auch von Cyhra.

Im November 2016 stieg Bassist Peter Iwers nach zwanzig Jahren bei In Flames aus und kehrte ein knappes halbes Jahr später zusammen mit Jesper Strömblad mit einer neuen Band namens Cyhra zurück. Nun hängt der Musiker erneut seinen Posten an den Nagel. Die Entscheidung des Musikers postete die Band zusammen mit einem Musikvideo zu ‘Here To Save You’ (Der Song erschien auf dem Debütalbum LETTERS TO MYSELF im Oktober letzten Jahres) über einen Facebook-Post bekannt. Darin schrieb die Band: “Es ist traurig, sich von Peter als Mitglied zu trennen, aber wir sind immer noch sehr gute Freunde und werden es…