Galerie: M’era Luna Festival 2019 Modeschau

Das Festival hat begonnen, und noch sind keine Eskapaden von oben zu erwarten. Ob sich der aktuell angenehme Zustand halten kann?

Noch ist es gemütlich warm in Dinkelsbühl bei kaum Wind, keinem erwarteten Niederschlag, teilweiser Bewölkung, für heute insgesamt vorhergesagten 8,5 Sonnenstunden und Höchstwerten um 20° (geringer Pollenflug von Ambrosie, Beifuß, Gräser). Wie es an den nächsten drei Tagen aussieht, verrät der Blick auf die Wetterportale: Wir liefern euch erste Informationen und den Ausblick bis Samstag (tägliche Updates folgen)! https://www.youtube.com/watch?v=txs6Kc_WUn4 Die ersten Wetter-Prognosen für Mittwoch, Donnerstag und Freitag stehen: Donnerstag, 15. August Am Donnerstag soll es leider überwiegend bewölkt sein, höchstens 3 Sonnenstunden bei erhöhter Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Ein Wetterdienst möchte sogar vereinzelte Gewitter ankommen wissen. Zumindest die Temperatur von um die 20° hält sich…