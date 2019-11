Galerie: Schandmaul, Oberhausen, Turbinenhalle, 18.11.2019

Zwanzig Jahre INFEST wollen gefeiert werden: Papa Roach kommen im Frühjahr 2020 mit Hollywood Undead auf umfassende Europatournee.

Papa Roach haben zu feiern, und das tun sie im Frühjahr auf Tour in Europa: Ihr aktuelles Album WHO DO YOU TRUST? zeigt die Kalifornier so kreativ grenzenlos wie nie, zudem wird das legendäre Debüt INFEST zwanzig Jahre alt. Im Frühjahr 2020 stehen neben den Konzerten im europäischen Ausland auch sieben Termine in Deutschland auf dem Plan, bei denen die Band große Hallen in Offenbach, München, Berlin, Leipzig, Hannover, Düsseldorf und Hamburg spielen wird. Mit dabei: die Rock-Rap-Metalheads Hollywood Undead. Ihr aktuelles und inzwischen zehntes Werk WHO DO YOU TRUST? zeigt die Gruppe um Sänger Jacoby Shaddix und Gitarrist Jerry…