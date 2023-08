Neuheiten gibt es diese Woche unter anderem von Beyond The Black, Epica und U.D.O.!

Heute gibt es wieder viel neues Bewegtbildmaterial aus der Rock- und Metal-Welt. Wir haben hier wieder einen Überblick für euch! Los geht es diese Woche mit Asinhell und deren erste Single ‘Fall Of The Loyal Warrior’. Die Band um Volbeat-Sänger Michael Poulsen veröffentlicht am 29. September ihr neues Death Metal-Album IMPII HORA. Die Symphonic-Metaller Beyond The Black haben ihrer neuen Single ‘Call My Name’ ein energetisches Musikvideo verpasst. Das Band-betitelte Album erschien schon Anfang des Jahres im Januar. Wer gerade ein paar Sommergefühle braucht, kann es ja mal mit der Hard Rock-Version von ‘Summer Of 69’ von Buckcherry versuchen. Die…