Galerie: Top Ten der von Zensur betroffenen Rock- und Metal-Bands

Was ist falsch an ein paar veganen Jungs, die ihre Texte aus medizischen Fachbüchern entnehmen? Anscheinend viel, denn 2015 mussten Carcass ihren Fans mitteilen: "Es tut uns leid, Malaysia, wir dürfen im Mai nicht bei euch auftreten. Eure Regierung ist offensichtlich noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Uns wurden wegen unserer Song-Texte die Einreise-Visa verweigert, das ist so lächerlich und peinlich. Ruft uns wieder an, wenn ihr euren Staat vernünftig und weltoffen leiten könnt. P.S.: Wenn ihr das hier lest, seid ihr sowieso zu spät, denn wir haben eure Jugendlichen bereits letztes Jahr mit einem Auftritt in Kuching verdorben."

Foto: Ben Foitzik, www.benrocks.de. All rights reserved.