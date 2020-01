Musiker und ihre Instrumente

Heilung: Diese Instrumente verwenden die Schamanen des Nordens

In Zeiten des Überflusses und der ständigen Verfügbarkeit finden – zumindest in Deutschlands Großstädten – allabendlich zahlreiche Konzerte statt. Musikliebhaber*innen sind versorgt, nahezu übersättigt. Trotzdem pilgern zahlreiche Fans zu den Auftritten des Live-Phänomens Heilung. Mehr noch: Die Band öffnet die Türen zu besonderen Veranstaltungsorten, zu denen andere Bands ihres Genres keinen leichten Zugang finden.

Folglich wird dieser Artikel ein etwas anderer aus der Reihe „Musiker und ihre Instrumente“.

Stimmen

Zur Eisenzeit gab es keine E-Gitarren, keine Schlagzeuge, wie wir sie kennen, und mit Sicherheit keine Synthesizer jeglicher Art. Natürlich werden auch Heilung mikrofoniert und über große Lautsprecher hörbar gemacht, doch die meisten Instrumente der Moderne verbannt die Band aus dem Studio und von der Bühne. Und genau jene technische Enthaltsamkeit hebt Heilung so ab von übrigen Bands. Der Verzicht macht die Band unglaublich authentisch. Leer ist das Soundspektrum trotzdem nicht. Im Gegenteil: Ein wichtiger Bestandteil ihrer Kompositionen sind Stimmen; Sprachrohre, die überlieferte Texte und Gedichte neu vertonen und in unsere Zeit zerren.

Dabei schreckt das Trio nicht vor fremden Sprachen zurück, macht sich gar längst vergessenes Vokabular zu eigen. So lassen sich in manchen Liedern Gedichte auf Deutsch und Englisch finden, in anderen können Hörer*innen Geschichten auf Latein, Gotisch und Urnordisch folgen.

Percussion

Neben eingesetzten Stimmen und vielfältigen Sprachen ebenso essenziell für Heilungs charakteristischen Sound ist die rhythmische Verwendung von besonderen Trommeln. Oft finden sich in Musikläden gar keine mit Lederhäuten bespannte Trommeln mehr – heutzutage besteht die Schwingungsmembran gerne aus Kunststofffellen. Die Trommeln von Heilung hingegen sind mit beispielsweise Pferde- und Ziegenleder bezogen.

Artefakte, Feuer und Naturgeräusche

Um eine gewisse Vielfalt in der Percussion bemüht, verwenden die Musiker*innen über eben erwähntes Schlagwerk hinaus Artefakte aus alten Tempeln, binden Naturgeräusche wie Regen und das Knistern von Feuer ein und schaben mit Steinen über den Boden. Sogar ein menschlicher Unterarmknochen ist Teil des Equipments.

Obwohl Heilung ihren eigenen Ursprung im Norden finden, sind dem Einsatz nachempfundener, zu Instrumenten umfunktionierter Gegenstände (fast) keine Grenzen gesetzt. Heilung nehmen keine Rücksicht auf Grenzen zwischen unterschiedlichen Kulturen und beweisen, dass Unterschiede leicht zu Gemeinsamkeiten fusionieren können.

Atmosphäre

Das Bild wäre inkomplett, stünden Heilung in normalen Straßenklamotten auf der Bühne. Deshalb tragen sie stattdessen aufwändige Trachten. Einige mögen auf den ersten Blick relativ fantastisch wirken, sind in Wahrheit aber an die Traditionen der eurasischen Völker rund um den Polarkreis angelehnt. Andere sind detailreiche und historisch vollständige Abbildungen von Rüstungen und Gewändern, wie die Wikinger sie früher trugen.

