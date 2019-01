Frohe Neuigkeiten direkt aus dem Rammstein-Studio in Los Angeles: Richard Krupse und Produzent Rich Costey schließen gerade den Album-Mix ab.

Rammstein werkeln eifrig an ihrem neuen Album. Das ist allseits bekannt, die allgemeine Vorfreude hat bereits ein ordentliches Level erreicht. Und nun dürfte sie sogar noch mehr steigen, denn: Die Berliner haben auf ihren Social Media-Kanälen vier frische Bilder aus dem Studio geteilt (siehe unten). Dazu schreiben sie: "Wir kommen der Sache näher! Wir finalisieren den Mix für die neue Platte in Santa Monica, Kalifornien." Auf den Fotos ist logischerweise Gitarrist Richard Kruspe zu sehen, der bei der Produktion immer ein gehöriges Wort mitzureden hat. Außerdem erblicken wir Produzent Rich Costey, der eifrig an den Mischpultpeglern schraubt und dreht. Costey…