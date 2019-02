Musiker und ihre Instrumente

Sólstafir: Dieses Equipment verwenden die Atmosphäre-Götter aus Island

Island ist einsam. Island ist weit. Stehst du auf einem Fjord oder gar auf einem Vulkan und blickst über das weite Lavafeld, das sich holprig vor dir erstreckt, oder lässt deinen Blick über das schwarze, rauschende Meer gleiten, siehst du keine Menschenseele. Island ist dunkel. Aufgewachsen sind die drei Männer um Aðalbjörn Tryggvason mitten im Nirgendwo auf einer isolierten Insel. Das beeinflusste ihre Musik gehörig: Die rauen Wiesen sind in jedem einzelnen Banjo-Zupfen und die gigantischen Felsen in jedem kraftvollen Schlag auf die Drums wiederzuerkennen.

Sólstafir sind die Soundmagier Islands. Welches Equipment die Band verwendet, beleuchten wir in diesem Artikel.

Deering Goodtime Openback Tenor: Wie Yin und Yang

Ihr habt Banjo gelesen, ihr bekommt Banjo. Sólstafir sind experimentierfreudig und schrecken nicht vor scheinbar unpassenden Instrumenten zurück. Im Gegenteil: Frontmann Aðalbjörn Tryggvason greift hin und wieder zu seinem Tenor-Banjo von Deering. Gelegentliches, trockenes Banjo-Gezupfe sorgt für den ruhigen Gegenpol zu den relativ schnellen Rhythmen und traurigen Gitarren.

Allgemein stehen Sólstafir neben gewaltigen Sound-Wänden für sanfte Klänge ein. Unter anderem soll etwa die Tour, die die Isländer im kommenden März nach Deutschland führt, auch einige ruhigere Töne auf die Bühne bringen. Das ist auch mal nicht schlecht, spielen Sólstafir doch ohnehin gekonnt mit den beiden Gegensätzen Spannung und Entspannung. Der Traurigkeit steht das auf keinen Fall im Weg, einer energetischen, emotionalen Show auch nicht.

OBC410 4 x 10“ Bassbox: Kultiger Wumms

Die Retro-Welle hat dem britischen Lautsprecher- und Amp-Hersteller „Orange Music Electronic Company“ gut getan. Das Equipment mit dem knalligen Vinyl-Bezug und hohen Wiedererkennungswert erlebte in den 90ern eine Wiedergeburt. Dabei hatte die Marke, die bereits von Led Zeppelin, ZZ Top und den Swans mit auf die Bühne geschleift wurde, schon 1968 ihre Geburtsstunde. Auch Sólstafirs Bassist Svavar Austman Traustason gibt viel auf Orange und hat einen Verstärker sowie eine 4 x 10“-Bassbox hinter sich stehen. Hin und wieder greift er auch zu einem größeren Modell: dem OBC810.

Als nach dem harten Debut 2005 MASTERPIECE OF BITTERNESS erschien, wurde klar, dass der Name Programm war und Sólstafir (isländisch für sich ausbreitende Sonnenstrahlen) viel Entwicklung vor sich hatten – und diese auch zuließen. Der Sound entwickelte sich schnell zu einem atmosphärischen Soundbild, das sich von der Rauheit Islands inspirieren lässt.

Boss RV-5 Reverb: Landschaftsmalerei

Eine kleine Besonderheit gibt es allerdings noch: Aðalbjörn Tryggvason macht den E-Bow mehr oder minder zu Sólstafirs Markenzeichen. Das kleine Gerät bringt Saiten elektromagnetisch zum Schwingen und erzeugt einen langen, gleich bleibenden Ton. Das gibt der Atmosphäre enorm viel und macht die Lautsphäre sehr weit. Mehr braucht es offenbar nicht, um eine ganze Landschaft in Musik zu fassen.

Sólstafir – Tour 2019

14.03. Bochum, Christuskirche

15.03. Nürnberg, Z-Bau

16.03. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

17.03. Bremen, Schlachthof

18.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

