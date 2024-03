Man würde denken, das wichtigste Konzert für Geddy Lee war das letzte mit seiner Band Rush. Tatsächlich war es aber das erste ohne sie.

Von Trauer zu Gedenken Der in letzter Zeit wieder sehr präsente Rush-Bassist Geddy Lee gestand kürzlich, dass die Taylor Hawkins-Tributeshow, die im September 2022 in London stattfand, möglicherweise das größte Konzert seines Lebens war, trotz seiner sehr langen Karriere mit der legendären Prog Rock-Band. Allerdings gab der Sänger und Bassist gab zu, dass er das drei Wochen später stattfindende Gedenkkonzert für den verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters in den USA weniger positiv wahrnahm, obwohl das Konzept dasselbe war. In seinen kürzlich veröffentlichten Memoiren schreibt Lee, dass diese beiden Konzerte ihm und seinem Band-Kollegen Alex Lifeson die Möglichkeit boten, „vom Trauerprozess…