Hammerfall AVENGE THE FALLEN + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Sólstafir, The Black Dahlia Murder, Hammerfall und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Accvsed 'Avoider' All For Metal 'Path Of The Brave' The Black Dahlia Murder 'Mammoth's Hand' Blacktoothed 'Get Me Down' Crimson Veil 'Ribbons' Frozen Crown 'Steel And Gold' David Gilmour 'Dark And Velvet Nights' Gorgatron 'Omnipotent Error' Hammerfall 'Avenge The Fallen' In Aphelion 'Fields In Nadir' Mr. Bison 'The Veil' Nachtmystium 'Predator Pheonix' Neon Nightmare 'Lost Silver' Polar 'Unkillable' Rising Insane 'Monster' Sólstafir 'Hún Andar' Tremonti 'Just Too Much' Vicious Rain 'Shadow Dancer' Wolfheart 'Trial By Fire'