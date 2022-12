Auf insgesamt neun Burgen und Schlössern werden es In Extremo auch 2023 wieder ordentlich krachen lassen.

Unter dem Banner "Burgentour Carpe Noctem" werden die Spielleute In Extremo auch 2023 wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen. Für 2023 werden die Sechs ein ganz besonderes Programm für ihre Fans vorbereiten – man darf sehr gespannt sein und sich auf einige schon lange nicht erhörte Lieder freuen! Auf insgesamt neun Burgen und Schlössern werden es In Extremo wieder ordentlich krachen lassen. METAL HAMMER präsentiert: In Extremo Burgentour 2023 09.06. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein 30.06. Jüterbog, Festwiese am Schloss 01.07. Königstein, Festung Königstein 29.07.…