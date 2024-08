Jack Black: Alles Gute zum 55. Geburtstag

Jack Black, geboren am 28. August 1969 in Santa Monica, bewegt sich seit Jahrzehnten mühelos zwischen zwei Welten: dem Glanz Hollywoods und der rauen Authentizität des Rock und Metal. Während viele ihn aus Komödien wie ‘School Of Rock’ (2003) oder ‘Nacho Libre’ (2006) kennen, steckt hinter seiner witzigen, ansteckenden Energie ein vollblütiger Metal-Fan und leidenschaftlicher Musiker.

Das Multitalent Jack Black

Empfehlung der Redaktion Tenacious D: Kyle Gass spricht über das neue Album Rock Sechs Jahre ist es her, dass Tenacious D ein Album herausgebracht haben. Nun vermeldet Kyle Gass, dass sich endlich etwas tut. Und, warum sie Britney Spears gecovert haben. Bereits in jungen Jahren war klar, dass Black die Bühne erobern würde. Aufgewachsen in Hermosa Beach, Kalifornien spielte er früh in Werbe-Spots mit und fing an, sich im Theater zu engagieren. Sein filmischer Durchbruch kam mit Nebenrollen in ‘High Fidelity’ (2000) und ‘Schwer verliebt’ (2001). Doch es war der Film ‘School Of Rock’, der ihm zum Star machte. Als Dewey Finn, der seine Schüler mit Rock-Musik begeistert, verkörpert er nicht nur eine Rolle, sondern lebt seine eigene Liebe zum Genre auf der Leinwand aus. Dieses Werk machte ihm somit schnell zu einem Kulthelden in der Rock- und Metal-Szene.

Seine Verbindung zur härteren Musik geht also weit über seine Filmrollen hinaus: Im Jahr 1994 rief er zusammen mit Kyle Gass die Band Tenacious D ins Leben. Diese Gruppe ist weit mehr als nur eine humorvolle Parodie; sie ist eine ehrliche und detalverliebte Hommage an das Genre. Mit Songs wie ‘Tribute’ oder ‘The Metal’ zeigen Tenacious D, dass sie tief in der Rock- und Metal-Kultur verwurzelt sind. Das Duo veröffentlichte bisher vier Alben – TENACIOUS D (2001), THE PICK OF DESTINY (2006), RIZE OF THE FENIX (2012) und POST-APOCALYPTO (2018); 2015 erhielten die beiden Herren sogar einen Grammy für die beste Metal-Performance mit ihrer Cover-Version von Dios ‘The Last In Line’.

Rückkehr zum richtigen Zeitpunkt

Empfehlung der Redaktion Tenacious D haben eine Zukunft, sagt Jack Black Rock Gute Nachrichten für Fans von Tenacious D: Jack Black hat in einem aktuellen Interview versichert, dass die Band zurückkehren wird. Diese Authentizität verschaffte Black großen Respekt in der Szene. Seine Zusammenarbeit mit Größen Dave Grohl und die Auftritte mit Bands wie Metallica oder Tool unterstreichen, dass er nicht nur ein Hollywood-Sternchen, sondern auch ein ernst zu nehmender Musiker ist. Besonders prägend für ihn war Metalllicas Song ‘One’, der den Sound von Tenacious D maßgeblich beeinflusste.

Derzeit ruht aber die Band-Aktivität von Tenacious D aufgrund einer umstrittenen Äußerung von Gass über das Attentat auf Donald Trump am 13. Juli dieses Jahres. Vergangenen Monat wurde die laufende Tournee deswegen abgebrochen. Der Schauspieler und Musiker hat jedoch versichert, dass die Band zurückkehren wird. „Wir werden zurückkommen, wenn es sich richtig anfühlt“, erklärt der 55-Jährige im Gespräch mit dem US-Magazin ‘Variety’. „Momentan machen wir eine Pause. Jeder braucht mal eine Auszeit.“

