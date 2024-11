Bei As I Lay Dying sagt der nächste Musiker "Tschüs!". Bassist und Klarsänger Ryan Neff war erst 2022 eingestiegen und sucht nun das Weite.

As I Lay Dying müssen ab sofort ohne Ryan Neff klarkommen. Der Bassist und Klarsänger der US-amerikanischen Gruppe hat für sich die Reißleine gezogen und steigt aus. Die Formation um Frontmuskelprotz Tim Lambesis hat bislang noch keinen Nachfolger für den Musiker bekannt. Eine Vermutung geht in die Richtung, dass Gitarrist Ken Susi vorerst an die tiefen vier Saiten wechselt. Seinen Abgang verkündete Neff in den Sozialen Medien. "Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich von heute an As I Lay Dying verlasse", gibt Ryan Neff, der seit dem Frühjahr 2022 bei der Metalcore-Truppe mitmischte, auf Instagram zu Protokoll. "Dieser Entschluss…