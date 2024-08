Metallica: 72 SEASONS fühlt sich für Kirk Hammett „neu“ an

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

auch interessant

72 SEASONS (2023) von Metallica ist inzwischen älter als ein Jahr. Im Interview mit dem Radiosender 93X wurde Gitarrist Kirk Hammett gefragt, ob ihm die Songs des Albums immer noch neu und frisch vorkommen – und wie er sagte, zeigen diese für ihn bisher keine Abnutzungsspuren.

Metallica im Höhenflug

Empfehlung der Redaktion Kirk Hammett fühlte sich schuldig nach Exodus-Ausstieg Thrash Metal Kirk Hammett kam für eine Weile nicht richtig gut damit klar, dass er seine High School-Kumpels von Exodus zugunsten von Metallica sitzenließ. „Es fühlt sich noch immer frisch an, weil wir nur eine bestimmte Anzahl Shows pro Jahr spielen“, so Hammett. „Wir sind einfach noch nicht lange genug unterwegs, um so etwas wie einen Burnout zu haben. Und manchmal liegen zwischen unseren Auftritten vier oder fünf Monate. Jedes Mal, wenn wir wieder auf der Bühne stehen, habe ich ein Gefühl der Vertrautheit und denke mir: ‚Ich muss mich wieder ganz an die Bühne gewöhnen. Aber ich bin definitiv noch nicht ausgebrannt.’“

72 SEASONS auf Amazon.de bestellen!

Auch die Bühnen-Show von Metallica hat sich in den letzten Jahren verändert, wie Hammett erklärte. „In typischer Metallica-Manier werden die Dinge einfach immer größer. Und das ist definitiv die größte Produktion, die wir je auf die Beine gestellt haben“, fuhr der Musiker fort. „Ich meine, die Bühne ist mitten in einem Stadion und sie ist riesig. […] Es ist eine völlig andere Atmosphäre als bei den letzten beiden Auftritten hier.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.