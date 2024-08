Produzentenlegende Dieter Dierks in Wacken ausgezeichnet

Das 33. Wacken Open Air liegt hinter uns und hinterlässt bleibende Eindrücke: Insgesamt traten über 200 Bands auf neun Bühnen auf. 85.000 Fans aus der ganzen Welt feierten bei fast durchgehend sonnigen Wetter die spektakulärste Metal-Party des Jahres. Ein sicherlich besonderes Highlight in diesem Jahr war die Anerkennung einer wahren Musikikone.

Für Dieter Dierks, Produzent (unter anderem Scorpions), Ton-Ingenieur, Verleger (Breeze Music) und Studiobetreiber (Dierks Studios) war es eine Premiere auf dem Festival in Norddeutschland. Dem 81-jährigen, in Pulheim-Stommeln beheimateten Dierks wurde eine besondere Ehre zuteil. In einem „Legends Talk“ im Pressezentrum wurde Dieter Dierks von Christof Leim interviewt. Inhaltlich ging es in dem moderierten Interview um die herausragenden künstlerischen Leistungen von Dieter Dierks, die Bedeutung der nach ihm benannten Studios sowie die Erfolge von Breeze Music.

Lebenswerk

Ein emotionaler Höhepunkt war sicher die Ehrung für die herausragende Verdienste um den Heavy Metal und das Lebenswerk von Dieter Dierks. Hierzu erhielt er von Holger Hübner, Mitbegründer des Wacken Open Air, einen besonderen Award überreicht.

Ein weiteres bemerkenswertes Novum: Während der Festival-Tage sind über 30 Songs, die in den Dierks Studios entstanden oder von Dieter Dierks produziert wurden, auf den verschiedenen Festival Bühnen gespielt worden.

Die Dierks Studios in Pulheim-Stommeln, nordwestlich von Köln, sind immer noch eine weltweit angesehene Adresse für Musikproduktionen. Die Studios und Breeze Music stehen für eine Tradition aber auch Innovation, die seit Jahrzehnten den Sound ganzer Generationen geprägt haben.

