Redaktionscharts 2017: Matthias Mineur

Die zehn besten Alben 2017:

Black Country Communion BCC IV Vandenberg’s Moonkings MKII Sons Of Apollo PSYCHOTIC SYMPHONY Europe WALK THE EARTH Alice Cooper PARANORMAL The Dead Daisies LIVE & LOUDER Almanac KINGSLAYER Tuesday The Sky DRIFT Prospekt THE ILLUMINATED SKY Jag Panzer THE DEVIANT CHORD

Die fünf besten Konzerte 2017:

Dream Theater, Lingen, EmslandArena Kiss, NL-Rotterdam, Ahoy Joe Bonamassa, Hannover, Swiss Life Hall Firewind, Bochum, Rockpalast Saga, Worpswede, Music Hall

Das beste Festival 2017:

Guitar Summit, Mannheim

Aufsteiger des Jahres:

The Unity

Der beste Song des Jahres:

Sons Of Apollo ‘God Of The Sun’