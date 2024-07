Alles über das Nova Rock Festival in Österreich findet ihr hier. Die Timetable ist mittlerweile verfügbar.

Datum Das Nova Rock Festival findet vom 13. bis zum 16. Juni 2024 statt. Veranstaltungsort Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt. Adresse: Pannonia Fields 2425 Nickelsdorf, Österreich Nova Rock Preise & Tickets Aktuell sind Tickets ab 239,99 Euro (inklusive Campen und Parken) hier erhältlich. Das Nova Rock 2024 wird nicht wie zuvor angekündigt 3 Tage dauern, sondern erneut 4 Tage! Natürlich sind alle bereits gekauften Tickets ohne Aufpreis automatisch für den zusätzlichen Tag gültig. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Against The Current Alice Cooper Alien Weaponry…