Steel Panther + Florence Black: 20.06.2022 Hamburg, Markthalle

Der Holy Glam Metal hat es geschafft und mit einer Menge Haarspray auch Corona überstanden. Die Rede ist von Steel Panther, die an diesem Abend in der Hamburger Markthalle mit schlüpfrigen Witzen die Achtziger wiederbeleben. In Hamburg gibt es zudem zwei Konzerte der Truppe hintereinander. Am 20.06. startet die Band in den ersten Abend, und es ist ausverkauft.

Gute Vorausetzungen für Florence Black. Die Hard Rock-Band aus Wales legt bereits ab dem ersten Song ein mächtiges Brett hin und kann mit Spielfreude schnell überzeugen. Mit ‘On The Ropes‘, ‘The Deep End‘ oder ‘Sun & Moon‘ kann die Band das Publikum schnell auf ihre Seite bringen und bringt die Halle auf gute Betriebstemperatur.

Steel Panther

Die Saunatemperaturen sind perfekt für die schlüpfrige Show von Steel Panther. Die Band hat es nach zwei Jahren Verschiebungen tatsächlich endlich geschafft, in Deutschland aufzuschlagen. Dies feiern sie auch gleich zu Beginn mit dem Opener ‘Goin‘ In The Backdoor‘, dann noch ‘Tomorrow Night‘ nachgesetzt, und Hamburg ist wach. Trotz des Montags beginnt die Party bereits jetzt schon feucht-fröhlich zu werden, und mit ‘Asian Hooker‘ und ‘All I Wanna Do Is Fuck‘ hat die Band ihr Publikum in der Hand.

Dieses ist auch recht viel Spaß mit Luftballonspielchen und den ständigen Witzen auf der Bühne. Es wird die ganze Zeit gequatscht, gepost, rumgealbert und billige Witze über Drogen, Sex & Rock`n`Roll verbreitet, passend dazu auch das Cover zu Crazy Train und die Ozzy Osbourne-Parodie. Auch die obligatorische Frau auf der Bühne zu ‘Weenie Ride‘ darf nicht fehlen. Da das Blankziehen im Jahr 2022 nicht mehr so in ist, muss auch Sänger Michael Starr feststellen. Allgemein ziehen sich die schlechten Witze um die Frau auf der Bühne gefühlt eine Bierpause in die Länge.

Bei ’17 Girls In A Row‘ versammeln sich auch wieder etliche Frauen aus dem Publikum auf der Bühne und umgarnen die Band (oder andersrum). Zum Glück wird dann auch musikalisch wieder etwas aufgedreht. Mit ‘Party All Day‘ und ‘Party Like Tomorrow Is the End Of The World‘ sorgt die Band wieder für ausgelassene Stimmung, aber auch die Ballade ‘Community Property‘ darf nicht vergessen werden. Den Höhepunkt und perfekten Abschluss finden alle Beteiligten dann mit ‘Death To All But Metal‘ und ‘Gloryhole‘. Ja Steel Panther sind back on the street und rocken mächtig durch Hamburg, unabhängig von dem mittlerweile doch schon leicht verstaubten Witze-Repertoire, war der Abend für alle Beteiligten ein voller Erfolg.

Setlist Steel Panther

Goin‘ In The Backdoor Tomorrow Night Asian Hooker All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight) Fat Girl Let Me Come In Crazy Train (Ozzy Osbourne cover) + Gitarren Solo Weenie Ride 17 Girls In A Row Party All Day Party Like Tomorrow Is The End Of The World Community Property Death To All But Metal Gloryhole

