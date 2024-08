‘ZDF-Fernsehgarten’ führt wieder Metal-Bands vor

Foto: Screenshot via YouTube, ZDF. All rights reserved.

‘ZDF-Fernsehgarten’ rockt wieder los

Schon 2021 kam der gute alte ‘ZDF-Fernsehgarten’ auf die ausgeflippte Idee, statt den Amigos oder Hansi Hinterseer auch mal ein paar verrückte Rock-Bands spielen zu lassen. Das Motto lautete „Rock im Garten“, und Andrea „Kiwi“ Kiewel konnte bei der ganzen Coolness der Veranstaltung kaum sinnvolle Sätze finden und versprach voller Inbrunst: „Eine Dichte an Tattoos. Kettchen mit Kreuzchen sind ein Muss. Und wirklich coole, coole, coole, coole Musiker.“ Auch wenn sich dem geneigten Metal-Fan bei den abgedroschenen Stereotypen der Magen umdreht – immerhin hatte sie bei dem letzten Punkt einigermaßen recht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So tummelten sich bei der seitdem einmal im Jahr stattfindenden Spezial-Ausgabe diverse Bands wie Saltatio Mortis, H.E.A.T., Angus McSix, Doro oder Bonfire, um sich von der kecken Moderatorin dem ergrauten Publikum näherbringen zu lassen. Was ihnen das bringen soll, weiß kein Mensch. Aber anscheinend kommt das Rock-Programm bei den Silberlocken gut an, denn nun geht es schon in die vierte Runde. Am 25. August ist es nämlich wieder so weit, und es dürfen sich alle tätowierten und mit Kreuzkettchen behangen Hard-Rocker auf die wildeste Party im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen freuen.

Bülent Ceylan und Orden Ogan live im Fernsehen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diesmal kommen Bülent Ceylan, Visions Of Atlantis (schon zum dritten Mal!), Kissin‘ Dynamite (ebenfalls zum dritten Mal!), All For Metal, Orden Ogan, Versengold und Royal Republic ins idyllische Mainz. Los geht es am Sonntag um 12 Uhr Mittags. Wer sich die gottlose Veranstaltung wirklich „live“ und vor Ort ansehen möchte, kann sich auch für 12 Euro ein Ticket kaufen. Wer Orden Ogan und Bülent Ceylan allerdings lieber in einem metallischeren Ambiente sehen möchte, kann das allerdings auch eine Woche später bei den METAL HAMMER-Awards tun. Aber ob da auch so eine Dichte an Tattoos und Kreuzkettchen herrscht wie im ‘ZDF-Fernsehgarten’, bleibt abzuwarten.

