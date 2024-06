40 Jahre METAL HAMMER: Die AC/DC-Titel 2000-2024

AC/DC hatten schon im Zeitabschnitt 1984 bis 2000 zusammen mit Maiden und Metallica die Nase vorn, was METAL HAMMER-Titel angeht. Und da wundert es einen auch nicht besonders, dass sich das im neuen Jahrtausend nicht geändert hat. Satte elfmal dürfen die Jungs aus Australien unsere Titelseite mit ihrem Antlitz schmücken. Wobei man hier der Fairness zuliebe erneut sagen muss, dass es meistens Gitarrenwunder Angus ist, der dem Leser entgegenblinzelt.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Bisweilen gibt es aber auch Ausnahmen. Denn – und das ist schon ein wenig überraschend – im Jahr 2014 schaffte es sogar der zweite Young der Band aufs Cover: Malcolm. In einer Spezial-Story, in der sein Leben beleuchtet wird und seinen Beitrag bei einer der größten Rock-Bands aller Zeiten würdigt. Leider verstarb der Bassist nur drei Jahre später.

Sänger Brian Johnson hingegen landeten nur zweimal auf der ersten Seite. Und auch immer nur im Schlepptau von Angus. 2016 sogar gemeinsam mit Axl Rose, als der Guns N’ Roses-Sänger als Ersatz hinters Mikro sprang und mit AC/DC um die Welt tingelte. Solch ein Ereignis hat es aber auch allemal verdient, auf dem Titel zu landen.

Bon Scott haben wir noch live gesehen

Schön ist aber auch, Ur-Sänger und Rampensau Bon Scott so viele Jahre nach seinem frühen Tod noch derart präsent im Heft zu haben. Zum 35. Todestag von Scott erschien 2015 nämlich ebenfalls eine Spezial-Story, die sich seines Lebenswerks annimmt. Tatsächlich ist es das einzige Mal, dass der Sänger auf dem Titel abgebildet wird – sonst waren es immer „nur“ die Überlebenden der Band. Na ja, ganz stimmt das auch nicht. Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: Die Metallica-Titel 1984-2000 Thrash Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es wieder in die 80er und 90er, um eine ganz besondere Band zu würdigen: Metallica. Denn zum 25. Todestag wurde das legendäre Cover von HIGHWAY TO HELL verwendet, auf dem Bon Scott natürlich auch zu sehen ist.

Das letzte Mal, dass AC/DC vorn mit dabei waren, war erst letztes Jahr. 2023 war wieder Zeit für ein Jubiläum, und zwar ein ganz großes: ein halbes Jahrhundert AC/DC. Und wir hoffen, noch ein weiteres mit Titelbildern der Band zu füllen. In diesem Sinne: For those about to Rock, we salute you!

