Am kommenden Wochenende werden zahlreiche AC/DC-Fans nach Nürnberg pilgern. Denn Angus Young und Co. spielen am Samstag, den 27. Juli 2024 auf dem Zeppelinfeld auf. Konzertbesucher, die mit dem Zug anreisen, sollten sich jedoch auf ein paar Einschränkungen einstellen. Denn die Deutsche Bahn nutzt die bayerische Ferienzeit (am Freitag ist der letzte Schultag) und lässt Gleise und Weichen in Nürnberg erneuern.

So verweist t-online auf einen Bahnsprecher, demzufolge ab diesem Freitag bis Mitte August vor allem im S-Bahn- und Regionalverkehr aufgrund von Bauarbeiten mit Behinderungen zu rechnen sei. Konkret auf dem Weg zum Nürnberger Zeppelinfeld haben Besucher der AC/DC-Show ebenfalls etwas im Hinterkopf zu behalten. Denn wegen der Bauarbeiten würden zwischen Hauptbahnhof und Frankenstadion nur wenige Züge fahren. Allerdings richtet die Bahn einen Pendelverkehr im 10- bis 15-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof zum Zeppelinfeld ein. Wer aus der Richtung Neumarkt beziehungsweise Feucht kommt, soll schon an der Haltestelle Nürnberg-Dutzendteich aussteigen.

Mehr Zeit einplanen

Was den Fernverkehr betrifft, würden einzelne Züge, die von München über Nürnberg und Erfurt nach Berlin fahren, umgeleitet — dabei entfalle dann der Halt in Nürnberg. Die bereits erwähnten Bauarbeiten finden im Bereich des Hauptbahnhofs statt. Dort werden in mehreren Bauabschnitten circa 1,500 Kilometer Gleis und 18 Weichen erneuert. Des Weiteren haben AC/DC-Aficionados folgendes beim S-Bahn-Verkehr zu beachten: Während der Baumaßnahmen fährt die S1 ab Bamberg nur bis Fürth.

ATZEDATZE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Darüber hinaus gibt es bei der S1 zwischen Hauptbahnhof und Neumarkt in der Oberpfalz sowie bei der S2 zwischen Hartmannshof und dem Hauptbahnhof lediglich einen Stundentakt. Wer nach Roth will, muss auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen. Außerdem entfällt die S3 zwischen Nürnberg und Altdorf — einen Schienenersatzverkehr gibt es zwischen Feucht und Altdorf. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es auf www.bauinfos.deutschebahn.com.